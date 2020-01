Une campagne de pub de l'association anti-IVG Alliance Vita retirée des gares après une polémique

La polémique s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, faisant réagir jusqu'à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des internautes ont diffusé sur Twitter, ce jeudi, des photos de publicités de l'association Alliance Vita, ouvertement anti-IVG et anti-PMA, affichées dans plusieurs gares parisiennes. Je suis profondément choquée et indignée par cette campagne anti-IVG et anti-PMA à la Gare du Nord et dans plusieurs autres lieux de la capitale. Je demande à @ExterionMediaFR et #Mediatransports que ces affiches soient retirées immédiatement. pic.twitter.com/7dA6p26Q1B-- Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 2, 2020 Une campagne présente par exemple Gare du Nord à Paris et qui se décline en plusieurs affiches différentes. On y voit notamment sur fond noir, les photos d'une femme, d'un homme et d'une personne handicapée. On peut y lire les phrases suivantes : « La société progressera à condition de respecter la maternité », « la société progressera à condition de respecter la paternité » et « la société progressera à condition de respecter la différence ». Sous chacune des publicités est inscrit le slogan suivant : « solidaires des plus fragiles », et le nom de l'association.Rapidement, de nombreuses personnes ont interpellé sur Twitter la régie Média transports, qui gère les publicités affichées dans les transports en commun parisiens, certains évoquant un non-respect de la loi sur le délit d'entrave à l'IVG. La régie https://t.co/wNH77LYe0g diffuse une campagne d'Alliance Vita en contravention avec la loi sur le délit d'entrave à l'#IVG et qui s'en prend aussi au projet de loi sur la #PMApourToutes.Écrivez-lui:nullSur FB https://t.co/9gelEQvPA1nullSur IG https://t.co/FVH5UjPh9R pic.twitter.com/anRPeNoG39-- Claire Underwood (@ParisPasRose) January 2, 2020 « Obligation de neutralité »Contactée par le Parisien, la régie Médiatransports évoque un « dysfonctionnement » et assure que ...