information fournie par So Foot • 26/06/2023 à 10:15

Une cagnotte pour sauver l’ASJ Soyaux

Soyaux solidaires.

Monument historique du football féminin, l’ASJ Soyaux appelle à l’aide. Dans une situation financière très délicate, qui lui a valu d’être exclu des championnats nationaux le 20 juin dernier par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club tente le tout pour le tout et lance une cagnotte sur la plateforme « On participe ». Pour le moment, 185€ ont été collectés, mais il est possible de participer jusqu’au 1 er juillet. Le club va faire appel de la décision du gendarme du football français.…

GD pour SOFOOT.com