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Une cadre des Bleues forfait
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 21:27

Une cadre des Bleues forfait

Une cadre des Bleues forfait

En voilà une qui voulait regarder Liverpool-PSG tranquillou. Arrivée touchée au rassemblement de l’équipe de France, Selma Bacha est obligée de jeter l’éponge avant les deux duels contre les Pays-Bas en marge des qualifs pour la Coupe du monde 2027. La première manche aura lieu à Breda le 14 avril, soit le même soir que le quart de finale retour de Paris en Ligue des champions, et la deuxième le 18, à Auxerre.

Déjà blessée en février

La joueuse d’OL Lyonnes souffre d’une lésion au mollet gauche , subie lors de la demi-finale de Coupe de France contre Strasbourg, et est donc rentrée à Lyon. Elle avait déjà été contrainte de quitter le groupe en février en raison d’une entorse à la cheville droite. Le groupe va toutefois rester à 25 puisque la Fédé a annoncé qu’elle ne serait pas remplacée.…

EL pour SOFOOT.com

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