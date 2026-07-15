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Une cadre de l'équipe de France va rejoindre Chelsea
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 15:44

Une cadre de l'équipe de France va rejoindre Chelsea

Une cadre de l'équipe de France va rejoindre Chelsea

Miss Malard va trouver une nouvelle mission à Manchester. Deux jours après le transfert d’Andrey Santos de Chelsea vers Manchester United, Melvine Malard va faire le chemin inverse en rejoignant les Blues en provenance des Red Devils .

The Guardian , comme confirmé par l’AFP, affirme que l’internationale française va signer à Chelsea pour une somme proche d’1 million d’euros (850 000 £). Après L’OL Lyonnes et le Fleury 91, Malard va donc connaître un quatrième club en carrière, à 26 ans.…

ABS pour SOFOOT.com

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