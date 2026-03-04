 Aller au contenu principal
Une bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé et le PSG
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 22:11

Encore un retour prématuré ? Sorti touché au mollet lors du barrage aller de Ligue des champions à Monaco, laissant ses coéquipiers faire le taf pour se qualifier pour les huitièmes de C1, Ousmane Dembélé est blessé depuis trois rencontres. Si l’on s’attendait à le voir préservé au maximum avant le huitième aller face à Chelsea, l’attaquant français devrait faire son retour dans le groupe parisien dès cette semaine avec la réception de Monaco vendredi soir au Parc.

Une titularisation face à Chelsea ?

Une rencontre que Dembélé ne jouera certainement pas dans son intégralité. Celle-ci fera office de retour à la compétition et de mise en jambes avant le choc européen face aux Blues . Un physique qui le trahit de nouveau cette saison, et qui le contraint à disputer les rencontres par intermittence. Toujours à la recherche de sa régularité de la saison dernière, le Ballon d’or 2025 pourrait même débuter face à Chelsea si son entrée face à l’ASM donne satisfaction au staff parisien.…

TJ pour SOFOOT.com

