Une bonne nouvelle pour l'AJ Auxerre
L’Abbé-Deschamps peut souffler, son chouchou va bien continuer son chemin chez eux. Prêté avec option d’achat par le FC Porto lors de l’exercice dernier, Danny Namaso a vu l’AJA officialiser son transfert définitif au club. Il s’est engagé jusqu’en 2029 pour un bail de trois piges .
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