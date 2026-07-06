Une belle pioche pour OL Lyonnes
Ça bouge à Lyon ! OL Lyonnes a officialisé ce lundi matin le recrutement de Johanna Rytting Kaneryd . L’internationale suédoise rejoint le club lyonnais jusqu’en 2029 pour un montant pas indiqué par le club français, qui enregistre une troisième arrivée en ce début de mercato estival, après la gardienne allemande Maria Luisa Grohs et la milieu écossaise Caroline Weir.
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