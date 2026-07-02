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Une Belgique miraculée éjecte le Sénégal
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 01:42

Une Belgique miraculée éjecte le Sénégal

Une Belgique miraculée éjecte le Sénégal

Jusqu'à la 85e minute, la Belgique se dirigeait vers une élimination sans grande émotion face à un Sénégal clinique. C'était compter sans la réaction du banc ouvrant les portes de la prolongation, et un penalty à l'ultime seconde de Tielemans pour renverser le cours de l'histoire. Un des scénarios les plus ébouriffants depuis le début de ce Mondial.

Belgique 3-2 (a.p.) Sénégal

Buts : Lukaku (86 e ) et Tielemans (89 e et 125 e sp) pour les Diables // Habib Diarra (25 e ) et I. Sarr (51 e ) pour les Lions.

Bruxelles s’apprêtait à aller gentiment se coucher. Si la communauté congolaise était partie déçue mais fière de ses Léopards, à la suite de l’élimination face à l’Angleterre plus tôt dans la soirée, tous ceux qui supportaient les Diables rouges avaient pour unique projet d’enfiler leur petit pyjama et aller pleurer sous leur oreiller après une nouvelle déconvenue. Pourtant, avant que le beffroi ne sonne les douze coups de minuit, la nuit a été appelée à s’étirer.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

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