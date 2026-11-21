Une base de données du FBI a été piratée-CNN

Le FBI enquête sur la violation présumée d'une base de données nationale utilisée par les forces de l'ordre pour partager des informations relatives à la justice pénale, a rapporté vendredi CNN, citant deux personnes au fait de la question.

Cette intrusion présumée dans la base de données du National Crime Information Center (NCIC) constituerait la deuxième intrusion touchant un système du FBI ces derniers mois et la dernière d'une série d'incidents informatiques qui ont alarmé les autorités américaines au cours de la semaine.

L'agence n'a pas répondu à une demande de commentaires.

La base de données du FBI est utilisée par les forces de l'ordre à l'échelle nationale pour stocker et partager des informations sur les mandats d'arrêt, les antécédents judiciaires et les vérifications d'antécédents.

Une intrusion menée en septembre par le collectif ShinyHunters, considéré comme l'un des groupes de cybercriminalité les plus actifs au monde, a permis d'accéder au site d'offres d'emploi du FBI, compromettant ainsi les données relatives aux employés actuels et anciens du FBI.

(Nathan Layne, Costas Pitas et Jasper Ward)