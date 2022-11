Une baleine à bec meurt après s'être échouée sur une plage du Pas-de-Calais

La marée montante pourrait permettre à cette baleine à bec échouée sur une plage de Sangatte de rejoindre la mer, le 7 novembre 2022 ( AFP / Bernard BARRON )

Une baleine à bec de 7,60 m de long est morte lundi sur le littoral nord de la France, après s'être échouée sur une plage de Sangatte (Pas-de-Calais), un évènement "exceptionnel" pour ce spécimen d'une espèce vivant près des côtes arctiques, selon la Coordination mammalogique du nord de la France(CMNF).

Le cétacé, une femelle d'environ 3,5 tonnes, est morte "probablement noyée", après s'être battue dans la matinée pour regagner la mer à la faveur de la marée montante, a expliqué à l'AFP Jacky Karpouzopoulos, président de la CMNF.

Il s'agit d'un spécimen d'hypérodon boréal, une espèce de la famille des baleines à bec, "des animaux grands plongeurs des eaux profondes et arctiques" selon Thierry Jauniaux, spécialiste des mammifères marins à l'université de Liège (Belgique).

Son corps a été ramené sur le sable par la marée descendante en début d'après-midi, après avoir dérivé sur environ 3km, selon M. Karpouzopoulos.

"Portant des stigmates anormaux", elle s'était "probablement échouée par désorientation" dans la nuit mais, "très vivace", avait réussi, "en se débattant avec l'énergie du désespoir", à regagner la mer en fin de matinée avant de succomber, a-t-il détaillé.

L'échouage de ce spécimen d'une espèce boréale est "exceptionnel. En 40 ans d'activité je n'avais jamais vu cela", a-t-il ajouté.

Selon M. Jauniaux toutefois, "d'autres individus de la même famille se sont échoués ces derniers temps en Belgique et aux Pays-Bas, ce qui pose beaucoup de questions". Le phénomène peut découler "de pollutions, de l'apparition de nouvelles maladies ou d'activités en mer" qui modifient le comportement animal, a-t-il expliqué.

A sa découverte dans la matinée sur une plage de Sangatte, le cétacé présentait une plaie saignante au niveau de la tête, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Ce sont des blessures superficielles, causées par le choc sur les brisants" et non la cause de son échouage, selon le maire de la commune Guy Allemand.

La baleine devait être autopsiée sur place dans l'après-midi, avant l'intervention d'une équipe d’équarrissage. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris a souhaité récupérer son squelette, a précisé M. Karpouzopoulos.

En février, c'est une baleine à bosse, femelle de 9,53 m qui avait été trouvée morte, échouée, sur une plage du Pas-de-Calais, entre Calais et Marck, un phénomène là aussi "exceptionnel" selon M. Karpouzopoulos.