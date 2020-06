Une baisse de 30% d'utilisation de produits phytosanitaires et du glyphosate, assure Didier Guillaume

Alors que l'eurodéputé EELV Yannick Jadot avait assuré la veille que l'utilisation du glyphosate avait augmenté en France, le ministre de l'Agriculture a appelé vendredi matin au micro de Franceinfo à "ne pas jouer sur les peurs".

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume à l'Elysée, le 24 juin 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Souvenez-vous ! Il y a presque trois ans jour pour jour, le président de la République disait : 'Nous allons interdire le glyphosate. Dans trois ans, il n'y en aura plus'," a affirmé l'eurodéputé Europe-Ecologie-Les Verts Yannick Jadot, jeudi 25 juin sur Franceinfo , déplorant au contraire une "augmentation de l'utilisation du glyphosate dans notre pays" . Faux, lui a répondu vendredi matin sur la même antenne le ministre de l'Agriculture.

"Il ne faut pas jouer sur les peurs, il faut être sérieux, (Yannick Jadot) dit des choses qui ne sont pas réelles", a dénoncé Didier Guillaume. "Le président de la République a été le premier chef de l'Etat d'un pays européen à dire que nous allions arrêter le glyphosate en 2021, mais en même temps il a ajouté qu'il n'était pas possible de laisser des filières sans solutions. C'est la différence que nous avons entre une écologie dogmatique et une écologie pragmatique", a rappelé le ministre. "Entre 2019 et 2018, la baisse des produits phytosanitaires et du glyphosate c'est moins 35% ", après une hausse l'année précédente de 25%, a-t-il affirmé. "Ce qui fait sur les deux ans -30%, entre 2019 et 2017 (...) C'est une excellente nouvelle", a-t-il insisté.

"La transition agro-écologique, elle est en marche. Je veux saluer les agriculteurs qui font un travail remarquable", a ajouté M. Guillaume, avant d'indiquer que "plus de 10.000 agriculteurs sont passés en bio l'année dernière". "Donc on va dans le bon sens". "Ce que je demande, c'est que l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation), que l'Inrae (Institut national de la recherche agronomique) avancent, aillent plus vite dans les alternatives", a-t-il poursuivi.

Pas de "zéro glyphosate" d'ici la fin de l'année

Cependant, l'objectif du "zéro glyphosate" est irréaliste, selon lui. "On n'y arrivera pas (...) il faut dire la réalité. Dire que nous devrions tout arrêter, c'est tromper les gens, c'est partir dans une aventure qui serait dramatique, parce que si on dit 'zéro glyphosate' on arrêtera de produire de l'alimentation", a mis en garde le ministre.

Dans un message publié sur Twitter, le 27 novembre 2017, Emmanuel Macron avait dit avoir "demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans", rappelle Franceinfo . Le 25 janvier 2018, il avait précisé ses intentions dans son discours des vœux à l'agriculture : "Nous devons accélérer la transition pour sortir du glyphosate", ajoutant ensuite qu'il ne "laisserait jamais une filière, un agriculteur, sans solution concrète". Puis de déclarer : "Je ne suis pas là pour dire 'à telle date on arrête' comme un couperet et il n'y a pas de solution."