Une avenue Jacques-Chirac inaugurée à Abou Dhabi en présence de sa fille

Si de nombreuses municipalités françaises envisagent de rebaptiser des écoles, places ou parc en hommage à Jacques Chirac, à ce jour, la seule avenue qui porte son nom dans l'Hexagone se situe à Brive-la-Gaillarde - avec son avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac, inaugurée en son absence en 2018. Un mois et demi après la mort du populaire président, une autre artère va porter son nom, à Abou Dhabi cette fois. Cette avenue qui conduit au Louvre des Émirats arabes unis a été officiellement baptisée ce lundi du nom de l'ancien chef de l'Etat, en présence de sa fille Claude. « Mon père avait une relation à ce pays », a déclaré Claude Chirac lors de l'inauguration d'une rue au nom de son père à Abou Dhabi le lundi 11 novembre 2019. AFP/KARIM SAHIB Un hommage au rôle de l'ancien dirigeant français dans la consolidation des relations entre la France et les Émirats arabes unis.« Mon père avait une relation à ce pays »« C'est une très grande émotion pour moi [...], une très grande fierté aussi », a confié Claude Chirac lors de cette cérémonie qui s'est déroulée dans le musée, en présence de responsables émiratis.« Mon père avait une relation à ce pays, à ce peuple et en particulier à la grande figure de cheikh Zayed, qui était très empreinte de respect et d'amitié », a-t-elle ajouté. LIRE AUSSI > Un an du Louvre Abou Dhabi : qui sont les visiteurs des sables ?Des photos de Jacques Chirac aux côtés de cheikh Zayed ben Sultan al-Nahyane, père fondateur des Émirats, ont été exposées dans le musée du Louvre d'Abu Dhabi, première antenne hors de France du célèbre musée qui fête ce lundi son deuxième anniversaire.Des liens étroits avec les Émirats« La mémoire de Jacques Chirac restera fermement ancrée au cœur des Émirats », a déclaré l'ambassadeur émirati en France, Ali Abdallah al-Ahmad. Mohamed bin Zayed receives a delegation from the French Comité Colbert, who are ...