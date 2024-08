Une avalanche de stars pour le 50e anniversaire du festival du cinéma américain de Deauville

Des passants sur les planches à Deauville, dans le Calvados, le 4 septembre 2023 ( AFP / LOU BENOIST )

Francis Ford Coppola, Michael Douglas, Natalie Portman... Le festival du cinéma américain de Deauville, en Normandie, qui révèle depuis un demi-siècle les futurs talents du cinéma outre-Atlantique accueillera en septembre une farandole de stars pour souffler ses 50 bougies.

Un an après une 49e édition privée de nombreux invités en raison de la grève du secteur outre Atlantique, le festival de Deauville fêtera ses 50 ans en grande pompe du 6 au 15 septembre.

L'invité d'honneur Michael Douglas, gratifié d'un film hommage à sa carrière, donnera le coup d'envoi du festival et le monumental Francis Ford Coppola viendra présenter son dernier film "Megalopolis".

Le réalisateur américain Francis Ford Coppola sur les Planches à deauville le 3 septembre 2011 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des prix honorifiques seront remis à l'oscarisée Natalie Portman ("Léon", "V for Vendetta", "Black Swan", etc.) et Michelle Williams ("Manchester By The Sea", "The Fabelmans", etc.), ainsi que James Gray ("Ad Astra", "Two Lovers", etc.) ou encore le documentariste Frederick Wiseman.

"Nous nous voyons comme le havre de paix du cinéma américain indépendant, des défricheurs", a déclaré à l'AFP le programmateur historique du festival Jérôme Lasserre, rappelant que "Jessica Chastain, Ryan Gosling et Xavier Nolan n'étaient pas très connus quand ils sont venus ici pour la première fois".

Huit des 14 films en compétition sont effectivement les premiers films de leurs réalisateurs.

"Le thème principal cette année est celui de la filiation, ce que nous laisserons à nos enfants" a poursuivi Jérôme Lasserre. "Le plus important est de mettre à l'honneur les metteurs en scène sans qui il n'y aurait pas de cinéma."

L'acteur américain Michael Douglas photographie son nom sur les Planches à Deauville, dans le Calvados, le 31 août 2013 ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

Le public pourra voir la Palme d'or du festival de Cannes 2024 "Anora" de Sean Baker, ainsi que les derniers films de Paolo Sorrentino ("Parthenope"), Michel Hazanavicius ("La plus précieuse des marchandises"), tous présents, ou encore Tim Burton ("Beetlejuice Beetlejuice").

Au total, ce sont 100 films projetés, 170 séances et 70 équipes de tournage qui animeront cette semaine entre le casino Barrière (tapis rouge et projections), le Centre International de Deauville (CID) et le cinéma "Le Morny".

Non loin de là, sur les fameuses planches, James Gray inaugurera une nouvelle cabine à son nom le 9 septembre, imité par Natalie Portman le 14 septembre.

Quelque 60.000 festivaliers sont attendus à Deauville pour cette 50e édition pilotée par une nouvelle directrice, Aude Hesbert, après la mise en retrait de Bruno Barde au coeur d'une enquête du média d'investigation français Médiapart sur des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles de sept collaboratrices.

Le président du jury 2024 sera l'acteur français Benoît Magimel.