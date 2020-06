Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une autopsie indépendante affirme que George Floyd a été étouffé et qu'il s'agit d'un homicide Reuters • 01/06/2020 à 22:48









UNE AUTOPSIE INDÉPENDANTE AFFIRME QUE GEORGE FLOYD A ÉTÉ ÉTOUFFÉ ET QU'IL S'AGIT D'UN HOMICIDE (Reuters) - Deux médecins légistes qui ont réalisé une autopsie indépendante du corps de George Floyd, tué la semaine dernière par un policier lors d'une violente interpellation, affirment que la victime est morte par "asphyxie mécanique" et que sa mort résultat d'un homicide. Mandaté par la famille de George Floyd, le Dr Michael Baden a déclaré lors d'une conférence de presse que l'homme ne présentait aucune prédisposition sous-jacente qui aurait pu contribuer à sa mort. Selon le médecin, la mort a été provoquée par la pression exercée sur le coup de George Floyd et par celles qui ont été exercées sur son dos par deux policiers. La mort de George Floyd a provoqué une vague de manifestations qui ont parfois tourné à l'émeute et qui ont à leur tour provoqué une répression parfois violente de la police américaine. (Brad Brooks; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.