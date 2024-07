Une attaque de drone à Tel-Aviv revendiquée par les Houthis du Yémen

Un policier israélien nettoie du verre brisé après une explosion provoquée par une attaque de drone, à Tel-Aviv le 19 juillet 2024 ( AFP / GIL COHEN-MAGEN )

Une attaque de drone revendiquée par les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, a fait un mort vendredi à Tel-Aviv, déjouant le système de défense israélien en pleine guerre dans la bande de Gaza.

Après des mois d'attaques contre des navires marchands au large du Yémen, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, les Houthis, alliés du mouvement islamiste palestinien Hamas, ont menacé de faire de Tel-Aviv une "cible principale".

L'armée israélienne a affirmé qu'un "très grand drone", capable de "parcourir de très grandes distances", avait été utilisé dans cette attaque survenue à 03H12 (00H12 GMT), qui a également fait quatre blessés.

Aucune sirène d'alerte n'a retenti, a indiqué l'armée.

Le drone a été détecté par l'armée mais "une erreur humaine" a fait que les "systèmes d'interception et de défense n'ont pas été activés", a déclaré un responsable militaire israélien, à propos de l'attaque qui survient après plus de neuf mois de guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

L'attaque a probablement été menée "depuis le Yémen" avec un drone "de fabrication iranienne", a estimé le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari.

Les Houthis, un mouvement rebelle qui contrôle une partie du Yémen, ont annoncé avoir utilisé "un nouveau drone appelé +Jaffa+, capable de contourner les systèmes d'interception de l'ennemi et indétectable par les radars".

Des policiers israéliens sur les lieux d'une explosion à Tel-Aviv, le 19 juillet 2024 ( AFP / GIL COHEN-MAGEN )

Cette attaque a visé "l'un des objectifs importants dans la zone occupée de Jaffa, connue en Israël sous le nom de Tel-Aviv", a indiqué leur porte-parole militaire, Yahya Saree, dans un communiqué.

Les Houthis avaient dit dans le passé avoir mené plusieurs attaques visant la ville israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge, mais la frappe de vendredi est la première opération confirmée contre Tel-Aviv.

Leur porte-parole a prévenu que désormais, "la zone occupée de Jaffa est une zone non sûre et qu'elle sera une cible principale" des attaques des Houthis qui vont "atteindre en profondeur" le territoire israélien.

- "Forte explosion" -

En Israël, la police a dit avoir reçu des centaines de signalements "vers 03H00 du matin" (00H00 GMT) "à propos d'une forte explosion" à Tel-Aviv.

Une vitrine brisée après une attaque de drone à Tel-Aviv, le 19 juillet 2024 ( AFP / GIL COHEN-MAGEN )

Celle-ci a touché un immeuble proche d'une annexe de l'ambassade des Etats-Unis, selon une journaliste de l'AFP qui a vu des vitres brisées.

Un quinquagénaire touché par des éclats a été "retrouvé mort dans son appartement", a indiqué la police.

"J'ai été réveillé parce que les vibrations ressemblaient à celles d'un 747 qui s'approchait", a raconté à l'AFP Kenanth Davis, un Israélien qui se trouvait dans un hôtel en face du bâtiment frappé.

Des passants derrière une vitre brisée après une attaque de drone à Tel-Aviv, le 19 juillet 2024 ( AFP / GIL COHEN-MAGEN )

"Puis l'explosion... Tout a explosé dans la chambre, les fenêtres et des choses tombées du plafond, rien de lourd mais il y a avait beaucoup de morceaux", a-t-il témoigné.

L'armée a annoncé avoir "augmenté ses patrouilles aériennes afin de protéger l'espace aérien israélien".

Au Yémen, les rebelles houthis sont engagés dans une longue guerre civile qui a provoqué l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Ils se sont emparés de la capitale, Sanaa, en 2014, entraînant l'intervention l'année suivante d'une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite en soutien au gouvernement reconnu par la communauté internationale.

- Une "tache morale" -

La guerre dans la bande de Gaza, qui a envenimé les tensions régionales, a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée par des commandos du Hamas infiltrés dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Sur les lieux d'un bombardement nocturne à al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 18 juillet 2024 ( AFP / Eyad BABA )

Sur 251 personnes alors enlevées, 116 sont toujours retenues à Gaza, dont 42 sont mortes, selon l'armée.

En riposte, Israël a promis de détruire le Hamas et lancé une offensive sur la bande de Gaza qui a fait jusqu'à présent 38.848 morts, en majorité des civils, d'après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

Vendredi, des témoins ont signalé des affrontements entre combattants palestiniens et soldats israéliens. Des explosions et des tirs d'artillerie ont été entendus à Tal al-Hawa, un quartier sud-ouest de la ville de Gaza, dans le nord du territoire.

Distribution de nourriture à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, le 18 juillet 2024 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

La guerre a plongé le territoire, assiégé par Israël, dans un désastre humanitaire et entraîné le déplacement de la quasi-totalité de ses 2,4 millions d'habitants.

"La situation humanitaire à Gaza est une tache morale sur nous tous", a affirmé jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en renouvelant son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la libération inconditionnelle de tous les otages.