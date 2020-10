Une "assurance pandémie" créée dans les prochains mois, annonce le ministre chargé des PME Alain Griset

Invité de BFMTV jeudi matin, le ministre chargé des PME a confirmé l'avancement des négociations en cours portant sur une "assurance pandémie" destinée à couvrir les entreprises.

Face à une situation "particulièrement préoccupante", Jean Castex remonte jeudi 22 octobre en première ligne pour annoncer le basculement de plusieurs départements en "alerte maximale" contre le Covid-19 , avec de nouveaux couvre-feux à la clef. Le taux d'incidence, indicateur clef qui relève le nombre de nouveaux cas sur sept jours pour 100.000 habitants, est notamment en hausse à Clermont-Ferrand (322), Tours (237) ou Nantes (194). Dans l'Eurométropole de Strasbourg, où il frôle désormais le seuil d'alerte maximale, le taux d'incidence "double chaque semaine", constate l'Agence régionale de santé du Grand est.

Le chef du gouvernement devrait également revenir sur les mesures économiques et sociales d'accompagnement des professions durement touchées par une vie au ralenti comme les restaurateurs ou les artistes. Les aides du fonds de solidarité et mesures d'exonération de charges sociales s'appliqueront également aux entreprises concernées dans les nouvelles régions où sera étendu le couvre-feu , a assuré jeudi matin Alain Griset, le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, chargé des PME.

"On ne sacrifie pas quand on compense les pertes"

"Nous avons déjà élargi le fonds de solidarité la semaine dernière pour les entreprises fermées administrativement ou celles qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires jusqu'à 10.000 euros par mois, c'est sans précédent", a rappelé le ministre sur BFMTV . "Cela coûte déjà 1 milliard d'euros par mois et ce sera plus avec l'extension de ces aides aux nouvelles zones. Il s'agit d'accompagner et de maintenir l'économie en soutenant les entreprises", a-t-il souligné.

Reconnaissant que les mesures mises en place par l'exécutif pour limiter la propagation étaient "difficiles" pour les entreprises, il a néanmoins réfuté le fait de "sacrifier" ces entreprises pour que le reste de l'économie continue de tourner. "On ne sacrifie pas quand on compense les pertes", a-t-il estimé. Cela doit permettre à la reprise de l'activité dès que la situation sanitaire se sera améliorée, a-t-il insisté, assurant par ailleurs que le gouvernement faisait tout pour éviter un reconfinement .

Une "assurance pandémie" dès début 2021 ?

Concernant les prêts garantis par l'Etat (PGE), Alain Griset a précisé qu'il sera possible, au cas par cas, pour les entreprises de décaler le remboursement d'une année supplémentaire (jusqu'en 2022). "Cela dépendra de l'étude du dossier que fera la banque. Il n'y aura pas d'automaticité contrairement à la première année blanche sans remboursement", explique le ministre.

En ce qui concerne les prêts participatifs destinés aux entreprises de moins de 50 salariés, les fonds (100 millions d'euros) sont "disponibles immédiatement et peuvent être débloqués dans les 15 jours" qui suivent l'étude de la demande déposée par l'entreprise. "Ce n'est pas automatique. Il y a une étude de dossier. La viabilité de l'entreprise sera analysée. Cela dépendra si un PGE a été ou pas accordé et de son montant", a-t-il précisé.

Enfin, le ministre a confirmé l'avancement des négociations en cours portant sur une "assurance pandémie " destinée à couvrir les entreprises. Nous y travaillons. J'espère que dans les prochains mois il y aura un un dispositif dans ce sens. C'est une discussion qui n'est pas simple car il s'agit de créer un nouveau risque. On souhait accélérer ces discussions avec l'objectif d'aboutir à un outil disponible dès le début de 2021 ", a conclu le ministre.