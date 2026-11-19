Une employée de l'Association pour l'autobiographie (APA) range des journaux intimes appartenant à des particuliers dans les archives de l'APA à Amberieux-en-Bugey, dans l'Ain, le 1er novembre 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

Avec d'infinies précautions et une émotion palpable, Marion Vallée Carecchio dénoue la ficelle retenant le papier bleu patiné par le temps. Il recèle un nouveau "trésor" livré à l'Association pour l'autobiographie (APA): des dizaines de lettres datant de plus d'un siècle.

Nichés dans un bâtiment en tôle d'une disgracieuse zone industrielle d'Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, d'imposants rayonnages à manivelle recèlent une mine d'or pour historiens, sociologues, enseignants ou documentaristes: plus de 4.600 journaux intimes d'inconnus, carnets de vie et autres correspondances.

Non loin du vieux Mirage III qui trône face à la base aérienne 278 dans ce bourg de 15.000 habitants, un panneau arbore fièrement: "Ambérieu, ville de l'autobiographie". De fait, l'APA est l'unique centre d'archives français qui collecte, conserve et valorise les écrits intimes de M. et Mme Tout-le-monde.

Des touchantes lettres jaunies envoyées du front en août 1917 par un soldat à sa "petite Jeannot bien aimée", aux chroniques enjouées du journal intime d'une jeune fille, Annick M., du CE1 jusqu'à sa mort en 1985 à 18 ans dans un accident de moto... Tous ces documents ont été envoyés ou livrés en mains propres à l'association, s'enorgueillit Marion Vallée Carecchio, directrice de l'APA.

La maman inconsolable d'Annick voulait faire vivre sa mémoire: elle a déposé onze cartons de journaux intimes, BD, récits illustrés, cassettes audio et autres figurines décorées par l'adolescente devenue l'incarnation de l'association et dont le sourire malicieux égaye les murs de l'APA.

"Une production si volumineuse et si originale chez une enfant, c'est assez exceptionnel, on imagine ce qu'elle aurait pu écrire si elle n'était pas morte si jeune", s'émeut la directrice de l'association.

Si exceptionnel que le spécialiste français de la littérature autobiographique, le professeur Philippe Lejeune, principal fondateur de l'APA en 1992, en a fait l'un des sujets préférés de ses recherches.

"L'histoire de sa vie"

Une employée de l'APA consulte une vieille lettre appartenant à un particulier, à Amberieux-en-Bugey, dans l'Ain, le 12 novembre 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

"Notre fonds permet de redonner une voix aux personnes qui ont pris la peine d'écrire leur vie", estime Marion Vallée Carecchio en écartant délicatement le papier bleu.

"Je lègue à ma fille Suzanne ce paquet de lettres de mon ami A. Mariotte, son parrain (...) Ces lettres sont l'histoire de sa vie", écrit en 1930 un officier de la Marine nationale, en lui transmettant les courriers d'Antoine Mariotte (1875-1944), compositeur français relativement peu connu du grand public.

"C'est très émouvant, même si cela fait des années que j'ouvre ces documents qui nous arrivent...", souffle la directrice.

Les arrivages sont d'abord enregistrés comme archives, avec une cote officielle, puis scannés à destination de comités de lecture composés, dans toute la France, de quelque 500 membres de l'APA, qui devront en restituer la substantifique moelle dans des "Échos de lecture".

Lors de ce travail, des thématiques peuvent être isolées. "On travaille actuellement à une recension de textes évoquant les violences sexuelles et on s'aperçoit que, quelle que soit l'époque, malheureusement, beaucoup de récits évoquent ce genre de violences", explique Marion Vallée Carecchio.

Les originaux sont ensuite déposés et préservés dans une salle équipée de régulateurs des conditions thermo-hygrométriques.

"Écrits pour soi"

Une employée de l'APA range des journaux intimes appartenant à des particuliers à Amberieux-en-Bugey, dans l'Ain, le 12 novembre 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

La réalisatrice Michèle Dominici, auteure de documentaire TV, a puisé des trésors dans les journaux intimes archivés par l'APA pour son "Histoire oubliée des femmes au foyer, de l'après-Guerre aux années 1970" (Arte). "Ce genre d’écrits nous offre un accès rare à une sincérité souvent tue par les femmes de cette époque", explique la réalisatrice à l'AFP.

Plusieurs historiens se sont également inspirés du fonds de l'APA pour leurs travaux ou livres. Comme Christophe Lafaye, spécialiste de l'histoire militaire contemporaine, ou Ludivine Bantigny, experte de l'histoire sociale et politique française.

Mais c'est surtout le désir d'"éviter le silence et la destruction" de la mémoire des personnes qui anime Marion Vallée Carecchio, quand elle reçoit avec délicatesse les auteurs ou leurs descendants, parfois gênés de livrer des secrets "écrits pour soi-même à l'origine".

Elle se souvient surtout d'un homme qui lui a remis son journal intime relatant les affres de son quotidien d'homosexuel dans les années 1980: "+Je vous le donne parce que je sais que ma famille le brûlera+, m'a-t-il dit. Alors sa vie aurait été effacée par sa propre famille."