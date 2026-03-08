 Aller au contenu principal
Une arbitre de 17 ans agressée par un entraîneur en Sardaigne
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 18:01

Une arbitre de 17 ans agressée par un entraîneur en Sardaigne

Une arbitre de 17 ans agressée par un entraîneur en Sardaigne

Et surtout joyeuse journée des luttes des droits des femmes. La violence dans le football amateur continue de se propager peu importer les pays. Une arbitre de 17 ans , officiant lors de la rencontre entre les clubs de Nuova La Salle et Gioventù Sarroch dans le championnat U17 sarde, a été violemment agressé par un entraîneur du club visiteur le 28 février dernier comme le rapporte la Gazzetta dello sport.

Une remise en jeu à l’origine du déchaînement de violence

Alors que la 49 e minute de jeu allait être entamée, l’arbitre de la rencontre refuse une remise en jeu à Gioventù Sarroch, un acte qui a provoqué le courroux de l’entraîneur adjoint, Gugliemo P, qui va alors s’en prendre physiquement à la jeune fille . Selon le communiqué de la Ligue amateure sarde, le dirigeant a « giflé deux fois l’arbitre du match » et lorsque la jeune fille a tenté de s’échapper il lui aurait de nouveau asséné un coup de poing : « lui causant des blessures corporelles avec une indisponibilité de 45 jours ».…

LB pour SOFOOT.com

