Une application de l'OFCE pour analyser les dettes publiques

L'OFCE, l'observatoire français des trajectoires économiques, a lancé lundi une application web pour analyser les implications de différents scénarios autour de l'endettement public.

"L'originalité de Debtwatch est de laisser l'utilisateur choisir une cible de dette, puis de lui permettre de constater les implications de la transition vers cette cible, à partir d'indicateurs comme le chômage, la croissance, les impôts ou encore l'inflation", expliquent Xavier Timbeau, Elliot Aurissergues, Éric Heyer dans une note de synthèse.

L'application, a explicité Xavier Timbeau lors d'une présentation à la presse lundi matin, offre la possibilité de "simuler les trajectoires macroéconomiques et de pouvoir apprécier et quantifier un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre de discuter de la soutenabilité" de l'endettement.

Alors que les pays se sont endettés pour relancer leurs économie après la pandémie de Covid, dans une période "très complexe" de taux d'intérêt faibles, d'inflation basse mais qui accélère, "l'équation à résoudre n'est plus l'équation simple du traité de Maastricht qui est: il faut mettre la dette à 60% (du PIB, ndlr) et tout ira bien", a souligné le directeur principal de l'OFCE.

En jouant sur les différentes variables, sur différents scénarios, l'application permet de "calculer combien cela va représenter comme effort", par exemple en matière de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, ou encore d'évolution du chômage ou de l'activité.

Si les principales conclusions à tirer sont généralement admises - plus l'écart entre le taux d'intérêt et la croissance est bas plus il est "facile" de stabiliser la dette - l'application permet de "quantifier" les différents scénarios, assure Xavier Timbeau.

En tout cas, "pour stabiliser la dette publique à son niveau actuel, la plupart des pays développés ont des efforts à fournir" préviennent les analystes de l'OFCE dans leur note.