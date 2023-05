Une altercation entre Fernando Torres et Álvaro Arbeloa lors d’un derby U19

information fournie par So Foot • 15/05/2023 à 11:03

Alvaro ARBELOA / Fernando Torres - 07.01.2015 - Atletico Madrid / Real Madrid - Coupe du RoiPhoto

Ces messieurs ont été champions du monde ensemble…

Respectivement entraîneurs du Real Madrid et de l’Atlético U19, Álvaro Arbeola et Fernando Torres ont réglé leurs comptes sous les yeux de leurs jeunes protégés, durant le quart de finale de la Coupe des champions (la Coupe d’Espagne de cette catégorie d’âge). « Je vais t’exploser la tête » , aurait ainsi lancé Torres à Arbeloa. Ce à quoi l’ancien latéral aurait répondu : « Viens, on commence quand tu veux. » …

GD pour SOFOOT.com