Ségolène Royal ne mettra pas le hashtag #JeSuisMila dans un tweet. Le mot-clé devenu un signe de ralliement pour soutenir l'adolescente qui avait critiqué l'islam, recevant un torrent d'insultes et de menaces de mort. Interrogée sur la question dimanche 2 février dans l'émission Dimanche en politique sur France 3, l'ancienne ambassadrice des pôles estime que « critiquer une religion, ça n'empêche pas d'avoir du respect, de l'éducation, de la connaissance, de l'intelligence par rapport à ce qu'on dit ». Elle refuse surtout « d'ériger une adolescente qui manque de respect comme le parangon de la liberté d'expression ».Lire aussi Affaire Mila : retour sur dix jours de polémiquesL'ancienne ministre a particulièrement appuyé sur la notion de respect : « Si elle avait dit la même chose sur son enseignant, sur ses parents, sur sa voisine, sur sa copine. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Un peu de respect. » De plus, Ségolène Royal affirme qu'on ne peut créer un débat sérieux sur la laïcité « à partir des déclarations d'une adolescente de 15 ans ».« Atteinte à la liberté de conscience » ?L'« affaire Mila » a déchaîné les passions ces derniers jours et relancé le débat sur le droit à blasphémer. Une controverse qui a emporté jusqu'à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Le mercredi 29 janvier, elle déclarait que « l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience »,...