Une aborigène Mapuche élue présidente de l'assemblée constituante chilienne

"Cette Constituante va transformer le Chili", a lancé l'universitaire mapuche Elisa Loncón, en tenue traditionnelle, après être montée sur l'estrade et salué en mapudungun, la langue du peuple mapuche.

Elle a souligné que c'était là un rêve partagé par toutes les communautés du Chili dans leur diversité, le rêve de prendre soin de la Terre Mère, d'accéder aux droits sociaux et au droit à l'eau.

Cette linguiste, qui occupe l'un des dix-sept sièges réservés aux peuples originaires, a été élue au deuxième tour en obtenant 96 voix sur les 155 de l'assemblée à l'issue d'une journée marquée par une suspension de près de trois heures, des tensions et des affrontements à l'extérieur de l'ancien parlement.

Une partie des 155 citoyens élus pour rédiger la nouvelle constitution à l'issue de plusieurs mois d'une vive contestation sociale était sortie pour exiger le retrait des forces spéciales du centre de la capitale. Des bagarres avec la police ont éclaté et une suspension avait été décidée.

Demonstrators confront Chilean riot police during a march towards the Chilean National Congress for the first session of the Constituent Assembly, in Santiago, on July 4, 2021.Clashes between demonstrators and Chilean riot police outside the congress suspended momentarily the inaugurating session of the 155 elected Convention members, 77 women and 78 men elected in an unprecedented parity vote and which reserved 17 seats for indigenous peoples, will draft a new Constitution, that will replace the current one -initially written by a small commission during the dictatorship of Augusto Pinochet (1973-1990)- as an institutional response to the crisis that triggered the wave of protests of October 2019 in demand of greater equality of rights and social welfare. ( AFP / MARTIN BERNETTI )