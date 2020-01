«Undercover», les confidences d'une ancienne espionne de la CIA

Officiellement, la jeune Américaine était marchande d'art. Et voyageait régulièrement au Proche et au Moyen-Orient pour y dénicher des œuvres. Mais la réalité était tout autre et donne à son histoire des allures de polar. Amaryllis Fox, 39 ans, travaillait pour la Central Intelligence Agency, l'agence centrale du renseignement, mieux connue sous son acronyme, CIA. Agente sous couverture, elle rencontrait des marchands d'armes et des djihadistes pour les convaincre de collaborer avec les Américains. Recrutée à 22 ans pour lutter contre le terrorisme, Amaryllis Fox a vécu dix ans sous couverture. Si son mari œuvrait aussi pour la CIA, il ne savait rien des missions confiées à sa femme, et inversement. Question de sécurité. Cette vie d'engagement et de faux-semblants, d'équilibriste sans filet, Amaryllis Fox la raconte dans un récit haletant, «Undercover, avoir vingt ans à la CIA» (JC Lattès), à paraître le 15 janvier. Un livre qu'elle présentera la veille, à Paris (rencontre et dédicace le 14 janvier à 12h30 au MK2 Bibliothèque à Paris, XIIIe).Dans ce texte écrit comme un roman d'espionnage, on croise Aung San Suu Kyi, figure de la résistance birmane, un Hongrois qui chantonne des ritournelles désuètes et vend de quoi fabriquer des bombes nucléaires ou encore un djihadiste malgré lui désireux de quitter Al-Qaïda. Amaryllis Fox, agente sous couverture. Gilles Mingasson pour Le Parisien Magazine Installée à Shanghai, surveillée par le contre-espionnage chinois, Amaryllis donne naissance à une petite Zoe, qui, très vite, l'accompagne en mission. Qui soupçonnerait une maman avec son bébé ? Dans ce témoignage, elle explique aussi pourquoi il vaut mieux chercher à comprendre son ennemi plutôt qu'à le détruire, et dépeint une CIA traumatisée par les attentats du 11 septembre 2001 qui, à vouloir aller trop vite, se crée plus d'adversaires qu'elle en neutralise.Dans son livre, « Undercover », ...