« Under the Skin », un film alien, version moderne de « Frankenstein »

Le réalisateur britannique Jonathan Glazer transforme Scarlett Johansson en une créature venue d'ailleurs, dans un film enivrant.

Au tout début d'Under the Skin, Jonathan Glazer montre un point lumineux qui devient un corps céleste avant de se fondre dans l'iris d'une femme - Scarlett Johansson qui endosse bientôt les habits d'une morte, tuée par un motard mystérieux qui sillonne les routes d'Ecosse.

La femme venue d'ailleurs (et si ce film a un ancêtre, c'est bien le magnifique L'Homme qui venait d'ailleurs, de Nicolas Roeg, avec David Bowie) sillonne ensuite les rues de Glasgow. Elle parle avec l'accent anglais et répète à chaque fois la même scène : elle questionne sans trop de finesse ses passagers potentiels, afin de s'assurer que personne ne les attend à la maison. Et lorsqu'elle trouve un candidat idéalement isolé, elle l'emmène dans un quartier reculé, jusqu'à une maison qui, de l'extérieur, ressemble à un taudis et à l'intérieur recèle un piège d'une grande beauté. La femme se dévêt en reculant à l'intérieur d'une pièce noire, l'homme la suit et s'enfonce à travers une surface lisse pour se retrouver piégé dans un liquide.

L'espace laissé à l'imagination

On peut trouver les tenants et les aboutissants de cette situation dans le roman de Michel Faber dont Jonathan Glazer et Walter Campbell ont tiré le scénario d'Under the Skin. Mais pourquoi s'en servir quand le film offre la possibilité d'édifier sa propre fiction ? La lecture des critiques de professionnels et de spectateurs montre toute l'étendue de l'espace que laisse le film à l'imagination. Au spectateur de décider, par exemple, si cet être qui a emprunté son enveloppe charnelle à Scarlett Johansson est la femelle de son espèce ou une machine fabriquée par son commanditaire.

