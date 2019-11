Unai Emery, l'inadapté

Après sept matchs consécutifs sans victoire et une nouvelle déconvenue à la maison contre Francfort jeudi soir en C3, Unai Emery a été remercié par Arsenal. À 48 ans, le Basque repart de Londres la tête basse.

Un nouvel espoir

De ses années parisiennes et londoniennes, on aurait aimé se souvenir de ses titres. De ses victoires. De ses triomphes. Et il y en a eu. En France, Unai Emery a tout gagné. Puis, il a emmené Arsenal jusqu'en finale de la Ligue Europa, sa compétition, au terme de sa première saison au club. Au lieu de ça, ne restent au milieu des décombres que ces quelques vidéos, enrobées de moqueries. Une conférence de presse où on le voit manipuler des bouteilles d'eau, des extraits moqueurs, des compilations de ses "" maladroitement lancés dans la langue de Shakespeare. Après une série de sept matchs sans victoires, Unai Emery n'est plus l'entraîneur d'Arsenal. Et s'il était arrivé avec l'image d'un entraîneur ambitieux, auréolé de trois C3 remportées avec Séville et d'une expérience au Paris Saint-Germain qui lui a apporté de la visibilité, celle qui lui colle désormais à la peau est celle d'un homme en galères, laissant derrière lui un héritage aussi pauvre que son niveau d'anglais.Il n'y avait pourtant que de l'optimisme, à l'été 2018, au moment de découvrir l'identité du successeur d'Arsène Wenger. Malgré la fin en eau de boudin de son aventure au PSG, le costard d'Unai Emery est encore cintré, élégant : l'Espagnol passe pour être un entraîneur jeune, moderne, un fin penseur du football avec des idées et l'envie de les appliquer. Certes, il a trébuché sur leparisien, sans doute trop gros pour lui. Mais on jure qu'il aura, à Arsenal, plus de marge pour imposer sa vision du football à un effectif qu'il pourrait façonner à son image. Pour Emery, Arsenal représente un nouveau départ bienvenu après deux saisons dequasiment incessant en France, surtout à la suite de l'infâme. Un homme brisé pour récupérer un club brisé : après 22 ans de Wengerisme, Arsenal doit tourner une lourde page, à l'heure d'entamer sa deuxième saison de rang sans Ligue des Champions. Sous ses airs d', le club londonien rêve de faire une croix sur les dernières années galères et d'un retour au premier plan façon