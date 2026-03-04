Unai Emery a poussé Lucas Digne à revoir complètement sa manière de défendre

Si vous ne savez pas quoi faire avec votre compte CPF, n’hésitez pas à suivre une formation Unai Emery. Alors qu’une bonne partie de sa carrière était déjà derrière la ligne, Lucas Digne a dû changer de logiciel au moment où il a croisé la route d’Unai Emery à Aston Villa , il y a maintenant quatre saisons.

« J’avais 28 ans quand on s’est rencontré et j’ai énormément progressé grâce à lui, à un âge où je ne pensais pas pouvoir franchir un nouveau palier » , confie l’international français dans un entretien accordé à So Foot , à paraître ce jeudi . Par exemple, lui veut que ses deux latéraux se regardent, qu’ils soient orientés de façon à voir la ligne défensive. Dans la formation française, on m’a toujours dit de regarder le joueur adverse. Ce qui fait que j’ai dû complètement changer de profil et apprendre une nouvelle manière de défendre. Ce n’est pas facile de changer ses habitudes après tant de temps, mais finalement, c’est bénéfique. » …

MR pour SOFOOT.com