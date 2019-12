Un week-end tout feu tout flamme en Europe

Un gros samedi, un petit dimanche, mais beaucoup, beaucoup de belles choses aux quatre coins du Vieux Continent. Auteur d'un triplé, Messi a été éclipsé on ne sait trop comment par un coéquipier aux dents longues et aux pieds soyeux. Pendant ce temps, Ramy Bensebaini marchait sur l'Allemagne, des Diables rouges faisaient la loi à Manchester et la Lazio revenait dans la danse de l'autre côté des Alpes.

Le bonhomme du week-end : Ramy Bensebaini

Bensebaini, la conquête spéciale

L'homme de l'année 2019 (une Coupe de France, une CAN, qui dit mieux ?) a encore frappé. Face au Bayern (rien que ça), le latéral algérien a effacé un début de partie compliqué en prenant ses responsabilités pour marquer la rencontre de son empreinte et tout simplement renverser le, désormais relégué à 7 points du surprenant leader à 15 lettres. Pour le gaucher, ça a commencé par une tête rageuse à la suite d'un coup de pied de coin botté par Jonas Hofmann, à l'heure de jeu. Ça s'est conclu 30 minutes plus tard, au bout du temps additionnel, par un penalty magnifiquement frappé, en force, dans le soupirail de ce monstre de Manuel Neuer après une faute de bourrin de Javi Martínez sur Marcus Thuram. Et dire que l'ancien Rennais avait oublié qu'il était le tireur désigné... Ça y est, le bonhomme semble bien installé en BuLi.