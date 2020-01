Un week-end sucré-salé en Europe

La hype bergamasque qui reprend, le petit poucet du Shropshire, le premier flop de Quique Setién et le réveil du Vésuve : l'histoire qui nous a été contée ce week-end offrait bien des douceurs. Et tout ça sans même parler d'Erling Braut Håland.

Le bonhomme du week-end : Josip Ili?i?

[?VIDEO] ?? Serie A? Sirigu encaisse un lob de 50 mètres !!! ??? Quelle frappe de Josip Ili?i? ? https://t.co/Ssl6nSrUuZ -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2020

Non, il n'est pas trop tard pour tomber amoureux de l'Atalanta

L'équipe du week-end : Shrewsbury Town

À l'image de la raclée monumentale collée au Torino de Salvatore Sirigu (0-7), l'Atalanta est en état de grâce. Et qui d'autre que le Slovène pour illustrer cela ? Le bougre y est allé de son triplé sur la pelouse turinoise pour désormais facturer 8 pions sur ses 5 dernières apparitions en Serie A. Mais si son nom était sur toutes les lèvres samedi soir, c'est pour un geste. Ce coup franc stratosphérique dont on ne se lasse pas, inscrit un peu après la pause. Dire qu'il plantera le troisième dans la minute suivante...22 victoires sur 23. 67 points sur 69. 54 pions marqués, 15 encaissés. Ça, ce sont les statistiques du bulldozer Liverpool FC en Premier League cette saison. Mais ce week-end, c'était coupe de l'autre côté de la Manche. Et le Shrewsbury Town FC, actuel 16(sur 23) de League One (D3), n'a pas été effrayé par l'aura de son hôte, même si c'était une équipe de coiffeurs (avec Lovren, Fabinho et Divock Origi) que Jürgen Klopp alignait, et que Mohamed Salah, Roberto