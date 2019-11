Un week-end so british en Europe

C'est outre-Manche qu'on a eu droit aux plus beaux frissons européens du week-end, alors que Manchester City a dompté Chelsea (2-1), quand José Mourinho a réussi ses grands débuts avec Tottenham contre West Ham. Arsenal a calé contre Southampton (2-2), quand Manchester United a concédé un nul complètement siphonné sur la pelouse de Sheffield (3-3). Programme plus routinier en Italie, où la Juve a dressé l'Atalanta en commençant à dérouler son football dans le dernier quart du match (1-3). Idem en Espagne ou en Allemagne, où le Real, le Barça et le Bayern ont tous ajouté trois unités dans leur tirelire à points.

L'équipe du week-end : Manchester City

Manchester City fait plier Chelsea

L'homme du week-end : José Mourinho

Bluffant malgré la jeunesse de son effectif, le Chelsea de Frank Lampard a donc fini par ployer le genou en championnat ce samedi, pour la première fois depuis la 6journée. La faute, évidemment, à Manchester City, dont l'orchestration offensive a ambiancé un premier acte délicieusement rock'n roll. C'est pourtant Kanté, servi par Jorginho, qui ouvrait le score, avant que lesne mettent la patte sur le match, en plantant deux fois par De Bruyne et Mahrez. La seconde période fut malheureusement plus sage, mais voilà qui ne devrait pas empêcher Pep Guardiola de dormir, alors que ses hommes restent à neuf points de Liverpool et de la tête du championnat.Tottenham n'avait plus gagné à l'extérieur en championnat depuis le 20 janvier 2019. José Mourinho a été nommé nouvel entraîneur desce mercredi 20 novembre. Tottenham a battu West Ham 3-2 ce samedi, après avoir mené de deux buts à la pause, sur la pelouse des. José Mourinho est content. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com