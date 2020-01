Un week-end plein de fraîcheur en Europe

Le sursaut des petits bras en Liga, un grand gaillard venu du Nord qui débute sa conquête de la BuLi et des cadors qui vrillent à l'autre bout des Alpes : l'absence de Ligue 1 ne s'est quasiment pas fait sentir, ce week-end.

Le grand bonhomme du week-end : Erling Håland

Håland rover

L'équipe du week-end : Eibar

" La semaine dernière, Lucien Favre jouait les extincteurs, mais c'était du bluff et tout le monde l'a bien vu samedi. Alors que le technicien suisse disait hésiter à lancer sa toute nouvelle machine norvégienne dès ce week-end, il n'a pas dû regretter d'avoir sauté le pas au vu de l'ouragan qui s'est abattu sur la WWK Arena. Entrée à la 56, alors que le score est de 3-1 en faveur des locaux. Ouverture de son compteur en 3 minutes d'une frappe croisée limpide. Doublé 11 minutes plus tard sur une offrande de Thorgan Hazard. Puis triplé à un peu plus de 10 minutes du terme après être parti dans le dos de la défense, le tout après seulement 24 minutes passées sur la pelouse, et victoire folle desà l'arrivée (5-3). Ce n'est décidément pas la saison de Tomáš Koubek. Mais c'est définitivement celle d'Erling Håland.À la découverte de la Liga depuis 2014, Eibar grandit année après année. La saison dernière, c'est le Real Madrid Lire la suite de l'article sur SoFoot.com