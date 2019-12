Un week-end généreux en Europe

Pendant que la Juve, la Lazio et Liverpool étaient occupés au Moyen-Orient, l'Inter a fait ses dernières emplettes de Noël, alors qu'on s'est taillé le bout de gras en Angleterre. Et si le champion d'automne allemand a des ailes, l'Espagne s'est elle délectée d'une grosse bagarre bosco-navarraise. Bref, il y avait tout ce qu'il fallait pour passer un vrai week-end de rêve, avant que certains n'observent une trêve.

L'équipe du week-end : RB Leipzig

Vidéo

L'homme du week-end : Kevin De Bruyne

" La prémonition est signée Jean-Michel Aulas en personne. Et si le boss lyonnais a été plus inspiré dans le passé que sur cette saison, difficile de lui donner tort après la prestation des Lipsiens ce samedi contre Augsbourg. Menés dès la 8minute sur un joli but, la machine de Julian Nageslmann s'est ensuite mise en branle pour renverser la situation en seconde période (3-1). Une frappe délicieuse de Lainer en lucarne, un coup de boule de Patrik Schick et un dernier pion de Yussuf Poulsen, et voilà Leipzig, invaincu depuis 12 matchs, champion d'automne pour la première fois de sa (courte) histoire. Ne reste plus qu'à garder le rythme pour valider le prono de Jean-Mi.