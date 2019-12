Un week-end disruptif en Europe

Un changement de leader en Allemagne, la première sortie de Gennaro Gattuso au pied du Vésuve ou les retours en force d'un petit Brésilien au pied soyeux et d'un Belge aux inspirations divines : c'est encore une fois un bon week-end de ballon, qui nous a été offert.

L'équipe du week-end : Leipzig

Le bonhomme du week-end : Philippe Coutinho

Six victoires de rang, et un festival offensif à chaque sortie : le RasenBallsport Leipzig carbure comme jamais depuis début novembre, et la première place sur laquelle les hommes de Julian Nagelsmann se posent à l'issue de ce week-end paraît amplement méritée. Samedi, c'est le pauvre Fortuna Düsseldorf, seizième de BuLi et déjà victime du Borussia une semaine plus tôt, qui est passé à la casserole (3-0). Le soyeux Patrik Schick a marqué, Timo Werner a planté son petit but sur peno et même Nordi Mukiele a participé à la fête de la tête. La chute sur le fil de Mönchengladbach contre Wolfsbourg (2-1) offre, pour le moment, le trône aux buveurs de taurine : en attendant la remontée du Bayern, la bataille des outsiders fait rage outre-Rhin.Décevant, petit couteau ? Le Brésilien a fermé quelques bouches ce samedi, face au Werder. À l'Allianz Arena, les Brêmois ont volé en éclats (6-1), et notre homme a tout fait. Tout a commencé par une égalisation tranquille et un caviar quelques instants plus tard pour Robert Lewandowski, histoire de faire respirer lejuste avant la pause à la suite de l'ouverture du score du solide Milot Rashica.