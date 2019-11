Un week-end de gros bonnets en Europe

Ramy Bensebaini ne laisse aucune place sur la feuille de match, pas plus que Leo Messi et Rouwen Hennings au tableau d'affichage. Et sinon, tout roule pour Liverpool, le Bayern et Leicester.

La gâchette du week-end : Rouwen Hennings

Match fou entre Schalke et Düsseldorf, premier succès à l'extérieur pour l'Union

Le match du week-end : Liverpool-City

À 32 ans, l'avant-centre allemand est au top de sa forme. C'est simple : sur la pelouse de Schalke, chaque fois que lestrouvaient les ficelles, Hennings répondait au tableau d'affichage. Première conséquence : les deux formations se sont quittées à trois partout. Deuxième conséquence : avec ses 7 pions sur ses 6 dernières sorties en Buli, il affiche 9 unités à l'issue de cette 11journée, lui qui n'a jamais dépassé les 13 dans l'élite allemande. Ça roule pour Rouwen.Neuf points : c'est l'avance que lesont désormais sur l'escouade de Pep Guardiola à l'issue de ce week-end et de ce choc au sommet. Les hommes de Klopp ont déroulé à Anfield (3-1), s'en remettant à un Fabinho au sommet de son art (6), un Moh Salah magnifiquement servi par Andrew Robertson (13) et un Sadio Mané caché au second poteau (51). Bernardo Silva a bien tenté de sonner la révolte (78), Trent Alexander-Arnold a parfois eu la main baladeuse, mais rien n'y a fait : Liverpool s'envole. Bon, il reste 26 journées, et on connaît la capacité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com