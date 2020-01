Un week-end bilingue en Europe

Liga et BuLi n'ayant pas encore repris, c'est (beaucoup) en Serie A et (un peu) en Premier League que ça s'est agité ce week-end, avec notamment des chocs pour tous les goûts. Au milieu de ça, Lazio et Juve ont brillé, Zlatan a relancé la machine, Mourinho a fait du Mourinho et Aubameyang a prouvé qu'il était meilleur pour faire trembler les filets, chose que fait aussi très bien Fabio Quagliarella.

Le joueur du week-end : Zlatan Ibrahimovi?

Le Z qui cache la forêt

La taule du week-end : Villa-City

À la suite de sa bonne entrée contre la Samp quelques jours plus tôt, le Z fêtait sa première titularisation en Serie A depuis 7 ans et demi, à Cagliari qui ne met plus un pied devant l'autre en ce moment. Après avoir caressé le poteau de la tête sur un centre de Rafael Leão en première, le Suédois a vu son nouveau poulain Rafael Leão ouvrir la marque, puis a éteint les espoirs de Radja Nainggolan et consorts en faisant ficelle du gauche sur un service de Theo Hernandez. Son deuxième pion sera refusé pour hors-jeu, mais qu'importe : le ton est donné. Et le Milan se remet à l'endroit (2-0).