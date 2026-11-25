Un vice-procureur présent au siège du RN lors d'une perquisition visé par une enquête administrative

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin lors d'une réunion de crise à l'Elysée, le 18 octobre 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le procureur qui se trouvait au siège du RN lorsque le parti a été perquisitionné est désormais visé par une enquête de l'Inspection générale de la justice, afin de "lever une ambiguïté" sur ses liens éventuels avec le parti.

"On doit lever une ambiguïté: est-ce que des hauts fonctionnaires ont donné des renseignements au Rassemblement national, ce qui serait évidemment un crime contre leur fonction et la haute idée qu'ils se font de leur indépendance?", a expliqué le garde des Sceaux Gérald Darmanin sur France inter.

Christian de Rocquigny, procureur adjoint de Paris, avait été surpris au siège du RN le 9 novembre dernier par des policiers qui procédaient à une perquisition.

Après la révélation de l'affaire, la semaine dernière, il avait expliqué s'être rendu dans les locaux du parti d'extrême droite pour "prendre un café avec une connaissance", en l'occurrence Jean-Paul Garraud, ancien magistrat et député européen RN, comme celui-ci l'a également dit au Monde.

Sur France Inter, le ministre de la Justice a déploré un "défaut de loyauté" du magistrat, en ce qu'il n'a pas prévenu son "administration" de sa présence au siège du parti.

D'autant que ce "café" n'avait pas eu lieu lors d'une journée de congé du magistrat: ce jour-là, celui qui dirige le "pôle accidents collectifs" du parquet de Paris soutenait l'accusation au procès de l'explosion de la rue de Trévise.

"Quand on croise une équipe qui vient faire une perquisition, quand on rentre au parquet, en général on prévient sa procureure pour dire: +voilà, j'ai peut-être fait une bêtise+, ça n'a pas été le cas", a fait observer Gérald Darmanin en décrivant des "péchés véniels".

"Dans les partis politiques, on fait des réunions politiques" et "il y a d'autres endroits pour prendre des cafés avec des amis, quand même", a-t-il encore souligné.

Le garde des Sceaux a rappelé que ce serait, le cas échéant, au Conseil supérieur de la magistrature de proposer une éventuelle sanction.

"Courtisan"

Après la révélation de l'affaire par Le Monde, la semaine dernière, le ministre de la Justice avait d'abord demandé un rapport à la supérieure hiérarchique du magistrat, la procureure générale près la cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Le Quéau.

M. Rocquigny, dont la carrière de magistrat l'a emmené dans différents parquets de province ainsi qu'à l'Office anti-stupéfiants (Ofast) au début des années 2020 en tant que directeur-adjoint, a été dépeint auprès de l'AFP par un enquêteur qui a travaillé avec lui comme "l'incarnation même du courtisan".

L'affaire, "très embarrassante", a quoi qu'il en soit été "particulièrement mal vécue au parquet de Paris", a expliqué à l'AFP une source au sein du ministère public, en ironisant: "Tout cela ressemble à un cas pratique de l'ENM (Ecole nationale de la magistrature, ndlr) de ce qu'il ne faut pas faire en matière de déontologie".

"Il est très affecté par ces événements et par la pression médiatique", a observé auprès de l'AFP un magistrat du parquet, l'un de ses proches le décrivant comme "effondré".

Sur France Inter, Gérald Darmanin a en outre interrogé : Christian de Rocquigny "a-t-il participé ou non à donner des informations" au RN, ce qui est reproché à l'autre haut fonctionnaire de l'affaire, Hugues Moutouh.

Ce dernier, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur sous Bruno Retailleau, doit être démis de ses fonctions de préfet de la région Centre-Val-de-Loire mercredi.

C'est d'ailleurs dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin juillet "portant sur des faits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits" que le siège du parti à la flamme a été perquisitionné.

En ce qui concerne le procureur Rocquigny, "je n'ai aucun élément qui me permet de dire" que des informations ont été transmises, a assuré Gérald Darmanin, relevant que le magistrat n'est "pas en contact avec les informations judiciaires qui concernent le Rassemblement national".

"Mais comme l'indépendance de la justice, son impartialité, est importante, la femme de César ne peut pas être suspectée : on va lever ce point et une enquête administrative est engagée", a insisté le ministre de la Justice.