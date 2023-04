Un vélo sur quatre vendus en France en 2022 était électrique

Les ventes de vélos électriques ont poursuivi leur croissance en France en 2022 (+12% sur un an) aux dépens des vélos traditionnels (-13%), selon les chiffres publiés jeudi par l'Union Sport & Cycle, qui représente le secteur.

Après de folles années 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, le marché français du vélo a connu une hausse plus modérée en 2022: sa valeur a augmenté de 5,2%, mais le nombre de vélos vendus a baissé de 7% sur un an à 2.596.199 unités.

Le marché français du cycle représente désormais 3,6 milliards d'euros, maintenance et vente d'accessoires compris.

Au total, 738.454 vélos à assistance électriques (VAE) ont été vendus au cours de l'année, soit plus d'un vélo sur quatre, distribués en majorité chez des vélocistes, les spécialistes de la vente et de la réparation des cycles. Ils devancent toujours (de peu) les trottinettes électriques dans les achats des Français.

Bien plus chers que leurs ancêtres "musculaires", et fortement subventionnés, les VAE se sont vendus en moyenne à 1.965 euros.

Toutes les catégories de vélos classiques sont en recul --notamment dans les grandes enseignes--, à commencer par les vélos pour enfants (686.000 unités, -136.000 sur un an).

Les seuls à progresser sont les "gravel", une niche de vélos polyvalents à la mode parmi les sportifs.

La production de vélos en France a été de nouveau tirée par les électriques, à plus de 850.000 unités (+7%), et le secteur vise à passer la barre des 900.000 en 2023.

Les importations de vélos complets depuis l'Italie, la Roumanie, le Portugal ou Taïwan représentent encore la majorité du marché mais elles ont baissé de 7%.