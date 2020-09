Un vaccin contre le Covid-19 "au plus tard au printemps", espère Olivier Véran

Alors que de nombreux Français affirment ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid-19, le ministre de la Santé a assuré à BFMTV que le jour où la France proposera un vaccin, c'est "qu'il sera efficace et sûr".

Le ministre de la Santé Olivier Véran le 27 août 2020. ( POOL / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Alors que la France subit une recrudescence de cas de Covid-19, le ministre de la Santé est revenu dans un entretien à BFMTV , qui sera diffusé intégralement samedi 5 septembre, sur la course effrénée au vaccin. "Il y a plus de 40% des Français qui ne veulent pas, par avance, se faire vacciner contre le Covid-19" , a déploré Olivier Véran. En effet, selon un sondage Ipsos publié mardi dernier, seulement 59% des Français envisagent en cas de disponibilité du traitement, de se faire vacciner.

Le ministre a assuré que "le jour où nous proposerons aux Français de se faire vacciner contre le coronavirus, c'est que le vaccin sera efficace et sûr" . "On ne va pas anticiper la fin des études cliniques en population générale et anticiper les résultats des scientifiques avant de commencer à vacciner", a-t-il martelé.

"Je souhaite que nous allions au bout de ces études. Elles avancent vite et elles avancent bien", a-t-il rassuré, soulignant que plusieurs vaccins sont actuellement en cours d'expérimentations, dont certains en France. Le laboratoire français Sanofi a en effet lancé jeudi l'essai clinique sur l'homme pour le candidat vaccin contre le Covid-19 qu'il développe avec le britannique GSK, suite à des essais pré-cliniques "prometteurs". "J'espère toujours pour la fin de l'année de bonnes nouvelles, au plus tard au printemps" , a-t-il conclu.

Les groupes pharmaceutiques sous pression

Aux Etats-Unis, le gouvernement de Donald Trump prépare la distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le coronavirus d'ici le 1er novembre, soit juste avant l'élection présidentielle. Fin août, le président américain avait par ailleurs promis un vaccin "cette année" contre le Covid-19.

Sous pression, les groupes pharmaceutiques doivent trouver un remède bien plus rapidement qu'en temps normal: entre 12 et 18 mois au lieu de dix ans ou plus. Dans ces conditions, les effets secondaires indésirables, et notamment ceux à moyen ou long terme, ne pourront pas tous être étudiés.

Pfizer et son partenaire Biontech ont fait état de premiers essais concluants début juillet, après des tests sur 45 personnes. Ce projet est entré fin juillet dans une phase d'essais cliniques à grande échelle (phase 3), avec 30.000 volontaires de 18 à 35 ans. Les deux entreprises espèrent boucler la phase 3 dès le mois prochain. Le vaccin développé par la biotech américaine Moderna est lui aussi en phase 3 et a commencé des essais à grande échelle sur des milliers de participants humains.

"Je comprends" le scepticisme face à la course effrénée aux vaccins, a déclaré jeudi Albert Bourla, le directeur général de Pfizer. "La science est tellement politisée en ce moment". "Mais nous ne demanderons jamais l'autorisation, quel que soit le vaccin, avant que nous ne sentions qu'il est sûr et efficace" , a-t-il conclu.