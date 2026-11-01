Un U17 de Sarcelles avec le Bénin

À un match près de serrer la pince de Leo Messi. Gernot Rohr a dévoilé la liste des bonhommes sélectionnés avec le Bénin pour le prochain rassemblement, synonyme de matchs de qualification pour la CAN face à la République centrafricaine les 12 et 14 novembre. Surprise du chef : on y trouve Parfait Faton , un môme de 16 piges qui s’éclate en U17 à l’AAS Sarcelles.

Un milieu polyvalent

D’après La Nouvelle Tribune , le petit nouveau a profité du mois de juillet pour se faire un nom. Révélation d’un tournoi U20, il a ensuite hérité du brassard des U17 des Guépards. C’est un meneur qui sait aussi jouer les sentinelles , voire dépanner sur un côté de la défense : de quoi donner quelques options au tacticien allemand. Fort d’un essai plutôt convaincant au Paris FC, le gamin a notamment foulé la pelouse du Centre d’Excellence de N’Dali, un endroit réservé aux futurs espoirs du foot béninois.…

SW pour SOFOOT.com