Un trophée n'a pas été remporté par un Espagnol !

Un trophée n'a pas été remporté par un Espagnol !

Collectif récompensé. Alors que le Ballon d’or concentre toutes les individualités, Bukayo Saka remporte le prix Socrates , la récompense du plus grand coeur. Si ses performances avec Arsenal ont été moins appréciées, l’international anglais travaille pour BigShoe , une association qui apporte de l’aide à l’aboutissement d’opérations chirurgicales pour les enfants.

Pour le Nigeria

L’ailier a ainsi financé 120 interventions pour des enfants de Kano , au Nigeria, pays d’origine de ses parents. Un engagement documenté dès 2022, qui a permis de soigner de jeunes patients souffrant notamment de hernies ou de tumeurs cérébrales. Avec la même asso, Saka a également financé l’hébergement de 26 familles déplacées après les séismes de février 2023 en Turquie.…

SW pour SOFOOT.com