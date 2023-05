information fournie par So Foot • 12/05/2023 à 14:43

Un trophée individuel pour Erling Haaland

Le début d’une longue moisson.

Comme l’annonce Sky Sports, Erling Haaland a été nommé footballeur de l’année 2023 en Premier League par la Football Writers’ Association, l’association des journalistes anglais. Le Norvégien totalise ainsi 82 % de votes et devance Martin Ødegaard et Bukayo Saka d’Arsenal. Avec 35 buts déjà inscrits en championnat (51 toutes compétitions confondues), l’attaquant de Manchester City est en effet le nouveau recordman du plus grand nombre de pions sur une saison domestique.…

TJ pour SOFOOT.com