Un troisième confinement ? "Personne ne le supportera", prévient le président des chambres de commerce et d'industrie

Face à la perspective d'un reconfinement, Pierre Goguet, président de CCI France, alerte jeudi sur franceinfo sur des "détresses morales extrêmement grave" des commerçants.

Fermés au printemps et en novembre dernier, les commerces pourront-il supporter un troisième confinement (illustration). ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Si aucune décision n'a été actée après le conseil de défense de mercredi 27 janvier, la perspective d'un nouveau confinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19 se profile. Des décisions seront prises en fin de semaine , a indiqué jeudi 28 janvier sur France Inter le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, n'excluant toujours pas un "confinement très serré". "Personne ne le supportera", prévient Pierre Goguet, président de CCI France, la tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie en France.

"On n'envisage pas que les commerces puissent refermer. Ce n'est pas possible", a-t-il déploré sur franceinfo . "On est arrivé à un seuil de résistance psychologique de nos commerçants. On n'est même plus dans la différenciation entre les commerces essentiels et ceux jugés pas essentiels", a-t-il insisté, rappelant toutes les mesures sanitaires de protection mises en place et le développement des dispositifs de click and collect et de livraison pour faire face à la baisse d'activité. "Et là, on va à nouveau changer ça, bloquer tout ça. Déjà, rien que le couvre-feu à 18 heures généralisé, cela a été moins 25% sur leurs activités" , assure-t-il.

Pierre Goguet s'inquiète aussi pour les soldes, lancées la semaine dernière et qui permettent actuellement de retrouver "des fréquentations qui rappellent une activité, si je peux oser le mot, 'normale'". "Si le reconfinement démarre de suite, c'est trois semaines de soldes avec une possibilité d'écouler les stocks qui s'envolent. Et des problèmes de trésorerie qui repartent à la hausse", s'alarme-t-il.

"On a des détresses morales extrêmement graves", insiste le président de CCI France. "On est maintenant à un seuil de résistance. Si on va plus loin, cette résistance tombe" , estime-t-il.