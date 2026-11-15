Un troisième club de Ligue 2 éliminé de la Coupe de France

La première sensation de la journée ! Le FC Metz prend déjà la porte . Lors de son entrée en lice, le club messin, 7 e de Ligue 2, n’a pas fait le poids face à Saint-Dié Kellermann (R1) , qui s’est imposé sur le plus petit des scores (1-0). Privés de six internationaux et de Giorgi Abuashvili (mollet), les hommes de Grégory Proment ont été surpris en toute fin de la rencontre : sur un centre de Madan Samba, seul à gauche, Mouhamed Kone coupe le ballon de la tête au second poteau et fait exulter le stade Émile-Jeanpierre. Les Vosgiens signent un succès historique et se qualifient au 8 e tour de la compétition.

Troisième club de Ligue 2 à sortir

Metz n’est pas le premier club de Ligue 2 à sauter ce week-end. Dijon avait ouvert le bal vendredi soir, avant que Rodez ne prenne une remontada par Versailles (3-2). De son côté, Nantes verra le prochain tour après n’avoir fait qu’une bouchée du Stade Castelbourgeois (1-9). Dans le même temps, le Red Star n’a pas tremblé face au Paris 13 Atlético (L3) en s’imposant 2-0.…

TM pour SOFOOT.com