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Un triplé de Raphinha offre une nouvelle victoire au Barça, toujours invaincu en Liga
information fournie par So Foot•19/09/2026 à 22:59
Les nerfs à vif. Auxerre a serré les dents pour se défaire de Brest ce dimanche (2-1). Les hommes de Will Still étaient menés au score à la mi-temps, ce qui n’a pas du tout plu au coach belge. Il n’a pas hésité à secouer son équipe et à faire entrer deux joueurs ...
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La gronde commence à se faire sentir au Vélodrome. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée au moment d’aborder ce Classique face au PSG, le mécontentement commence à se faire sentir en tribunes. Dans un stade loin d’être plein, plusieurs ...
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Juventus 2-0 Atalanta Buts : Conceição (28 e ), Bremer (77 e ) Les Rennais étaient-ils devant leur télé ? Ils affronteront la Juventus le 22 octobre et le week-end qui s’achève ne les aura pas vraiment mis en confiance. D’abord parce qu’ils ont coulé à Lyon samedi, ...
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Les coachs ont tranché. Les compositions du Classique sont tombées, et Luis Enrique a décidé de faire confiance à Désiré Doué. Remplaçant contre le Slovan Bratislava et le Stade brestois, l’international français démarrera le match dans le onze, complétant le trio ...
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