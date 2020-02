Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un triplé de Benedetto offre la victoire à l'OM Reuters • 28/02/2020 à 22:57









Un triplé de Benedetto offre la victoire à l'OM par Hugo Chalmin (iDalgo) Le héros s'appelle Dario Benedetto ! En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplaçait vendredi soir aux Costières pour y affronter le Nîmes Olympique. Grâce à un triplé de l'attaquant argentin, son premier sous les couleurs olympiennes, les Phocéens se sont imposés 2-3 face à une belle équipe nîmoise. Et tout avait bien commencé pour cette dernière. Dès la cinquième minute, Ferhat ouvre le score pour le NO. Cinq minutes plus tard, Benedetto vient égaliser avant de donner l'avantage aux siens à la 36e minute. Il inscrit même un triplé à la 69e minute. Les joueurs de Bernard Blaquart continuent d'y croire et reviennent à 2-3 grâce à Deaux dans les arrêts de jeu. Cela ne suffira pas et Marseille se reprend après sa défaite 1-3 contre Nantes. Un succès qui permet à l'OM de prendre provisoirement 11 points d'avance sur le Stade Rennais, 3e. De son côté, Nîmes stagne à la 18e place de Ligue 1. Après une série de quatre victoires consécutives, les Crocodiles signent un deuxième revers d'affilée juste derrière celui concédé à Rennes dans les derniers instants de la partie.

