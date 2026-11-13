« Un triomphe retentissant » : la presse italienne s'enflamme après le succès face aux Bleus

Les plumes sont de sortie. Et pour cause, une Italie malade depuis bien longtemps vient d’effectuer son match référence depuis un bon bout de temps en renversant l’équipe de France (3-1). En réaction à ce succès, la presse italienne s’est bien sûr emparée de sa meilleure plume pour revenir sur la très bonne performance des coéquipiers de Francesco Pio Esposito. « L’Italie rugit » , titre en lettres capitales La Gazzetta dello Sport , qui ne tarit pas d’éloges envers Roberto Mancini, sélectionneur revenu cet été, qui « a le don de transformer les équipes en talents. »

« Merci Mancini »

Au-delà même de la victoire collective italienne, le Corriere dello Sport a justement préféré faire mention de son nouveau sauveur sur sa une. « Merci, Mancini ! » titre l’autre grand quotidien sportif d’Italie. Quant au grands quotidiens nationaux, eux préfèrent souligner, comme le Corriere della Serra, « Un triomphe retentissant » . Le tout accompagné d’une belle tirade pour fédérer tous les nostalgiques de la grande Squadra Azzura – tout comme la Reppublica , pour laquelle « l’Italie retrouve sa grandeur » .…

TJ pour SOFOOT.com