La Haute Cour espagnole a libéré sous caution conditionnelle James Cox Chambers Jr., donateur pro-palestinien et héritier d’un empire médiatique américain, tandis qu’elle examine une demande d’extradition émanant des États-Unis, selon une décision judiciaire rendue vendredi.

La Cour a indiqué avoir décidé de libérer M. Chambers après que les autorités américaines eurent reconnu ce qu’elles ont qualifié d’erreurs substantielles et involontaires dans la traduction espagnole de la déclaration sous serment d’un agent du FBI, présentée à l’appui de la demande d’extradition.

M. Chambers, dont la famille est propriétaire de Cox Enterprises, a été arrêté à la demande des autorités américaines le 10 juillet alors qu’il était en vacances à Ibiza. Il est depuis lors placé en détention provisoire, notamment pour émeute, association de malfaiteurs en vue de commettre une émeute et blanchiment d’argent à l’échelle internationale. M. Chambers, surnommé "Fergie", nie toute infraction.

À l’issue d’une audience qui s’est tenue la semaine dernière , le tribunal devait se prononcer sur la demande d’extradition dans les semaines à venir, mais il a indiqué vendredi que les erreurs de traduction pourraient retarder la décision finale.

Les juges ont estimé que cette question pouvait avoir une incidence sur l’issue de la procédure, car elle soulevait des doutes quant à l’exactitude des documents fournis par les autorités américaines et pouvait affaiblir, au moins temporairement, le fondement de la demande d’extradition.

M. Chambers doit se présenter chaque semaine devant un tribunal local, remettre son passeport, rester en Espagne, fournir une adresse et comparaître devant la Haute Cour chaque fois qu’il y est convoqué.

Cette affaire est politiquement sensible pour le gouvernement espagnol dirigé par les socialistes, dont la position résolument pro-palestinienne a suscité les critiques de l’administration du président américain Donald Trump et a aggravé les tensions générales avec Washington.

Si le tribunal approuve l’extradition, le Conseil des ministres espagnol prendra la décision finale .

Par ailleurs, les avocats de M. Chambers ont déclaré qu’ils contestaient une perquisition menée par la police irlandaise au domicile familial de ce dernier à Dublin, qui, selon eux, aurait été effectuée à la demande des autorités américaines et aurait donné lieu à la saisie d’appareils électroniques et d’autres biens. Son équipe juridique a indiqué qu’elle demanderait un contrôle juridictionnel à moins que les autorités ne clarifient le fondement juridique de cette opération.