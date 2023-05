Un treizième club dans le City Football Group

« Bahia est le monde. »

L’Esporte Clube Bahia vient d’être racheté par le City Football Group, comme le précise un communiqué du club. La nouvelle a été annoncée dans la nuit de jeudi à ce vendredi. « Nous célébrons le premier jour d’une nouvelle relation passionnante à long terme entre l’Esporte Clube Bahia et City Football Group. Je suis honoré d’accueillir au sein de notre famille mondiale un club à l’histoire si riche et aux supporters si passionnés » , se réjouit Ferran Soriano, PDG de City Football Group. Le club brésilien devient donc le treizième frère de Manchester City. Au sein de ce CFG, on retrouve notamment New York City FC (États-Unis), Girona FC (Espagne), Palerme (Italie) ou Troyes.…

TJ pour SOFOOT.com