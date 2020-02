Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un treizième cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis Reuters • 11/02/2020 à 06:33









UN TREIZIÈME CAS DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS AUX ETATS-UNIS (Reuters) - Un treizième cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV a été confirmé aux Etats-Unis, dans le sud de la Californie, chez une personne qui avait été placée en quarantaine après son retour de la province du Hubei, épicentre de l'épidémie, a annoncé lundi le centre américain pour la prévention et le contrôle des maladies. Le patient fait partie des quelque 540 ressortissants américains qui ont été évacués de Wuhan et placés en quarantaine pendant 14 jours dans une installation militaire près de San Diego. L'épidémie de coronavirus a causé 108 décès supplémentaires lundi en Chine continentale, soit un nouveau record quotidien, ce qui porte à 1.016 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier. (Andrew Hay, version française Arthur Connan)

