Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un traitement contre le VIH inefficace contre le nouveau coronavirus Reuters • 19/03/2020 à 07:57









UN TRAITEMENT CONTRE LE VIH INEFFICACE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS (Reuters) - Une pilule contenant un mélange de deux médicaments contre le VIH évoqué comme potentiel traitement contre la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, le COVID-19, s'est avérée inefficace, selon une étude publiée en ligne mercredi soir par le New England Journal of Medecine. Un essai effectué sur des patients chinois gravement atteints par le COVID-19 a montré que les 99 patients s'étant vu administrer le Kaletra, développé par le groupe pharmaceutique AbbVie, n'ont pas connu d'amélioration de leur état de santé sensiblement différente de celle de 100 patients ayant reçu des soins standards. Ces personnes ont en moyenne affiché une amélioration clinique au bout de 15 jours, contre une médiane de 16 jours pour les patients soignés de manière standard. Il s'agit d'une différence "significative, quoique modeste", ont déclaré les chercheurs. Le mélange Iopinavir-ritonavir a aussi entraîné davantage d'effets secondaires, contraignant l'arrêt du traitement pour 13,8% des patients. Cette nouvelle pilule n'a pas été testée face à un produit placebo, principal étalon pour évaluer l'efficacité d'un traitement. L'ensemble des patients souffraient d'une pneumonie et ont été traités à l'hôpital Jin Yin-Tan de Wuhan, la ville du centre de la Chine où est apparu le nouveau coronavirus en décembre dernier. (Gene Emery; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.