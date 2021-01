Un trafic transmanche au ralenti, quelques jours après le Brexit

"Le trafic reprend normalement, mais on est seulement à 50% du trafic normal pour l'instant", selon le sous-préfet en charge du Brexit.

Des camions se dirigent vers le tunnel sous la Manche, le 4 janvier 2021. ( AFP / DENIS CHARLET )

Après la frénésie de transport de fret vers le Royaume-Uni qui avait marqué les semaines précédent sa sortie effective de l'Union européenne, le trafic transmanche reprend doucement son rythme habituel. Alors que les mercredis et jeudis constituent habituellement des jours de forte affluence de poids lourds sur les plateformes transmanche, un grand calme régnait mercredi 6 janvier au port et au tunnel sous la Manche, a rapporté un correspondant de l'AFP, qui n'a vu aucun poids lourd en attente sur la rocade portuaire et les voies d'accès au tunnel. Il n'y a "aucune difficulté" et la préfecture n'a mis en place aucun dispositif particulier pour réguler le trafic , a confirmé dans la journée Paul-François Schira, sous-préfet en charge du Brexit.

" Le trafic reprend normalement, mais on est seulement à 50% du trafic normal pour l'instant ", a expliqué Paul-François Schira, alors que le Royaume-Uni est à nouveau soumis depuis mardi à un confinement strict face à la pandémie de Covid-19. "Cela reste calme, tout se déroule bien" a-t-on également constaté chez Getlink, l'exploitant du tunnel sous la Manche, qui n'avait signalé lundi matin que deux camions redirigés vers le bâtiment des formalités pour se mettre en conformité avec les nouvelles procédures, depuis l'expiration jeudi soir de la période de transition du Brexit.

Pour le secrétaire général de la Fédération des transporteurs routiers du Pas-de-Calais Sébastien Rivera, le faible trafic observé ces derniers jours est lié à la fois au confinement britannique, aux stocks importants constitués avant le Brexit, qui sont en train d'être consommés, et au fait que "certains camionneurs des pays de l'Est font une pause au moment des fêtes" . "On ne pourra vraiment tirer les conclusions sur les procédures liées au Brexit qu'à partir du 20 janvier environ" estime-t-il, soulignant que transporteurs et clients sont encore occupés à "se mettre à la page" sur les nouvelles formalités administratives.

Mercredi, une délégation de huit sénateurs s'est rendue sur le site d'Eurotunnel, au port de Calais puis à Boulogne-sur-mer pour constater les conditions de mise en place de ces nouveaux contrôles. "Déjà, malgré un flux très réduit du trafic lié notamment par la situation sanitaire et le confinement dur imposé au Royaume-Uni, nous avons constaté au tunnel qu'il y avait quelques problèmes sur certains transports de marchandises à l'export dont les papiers étaient incorrectement ou pas remplis", a souligné Jean-François Rapin (LR), qui conduisait cette délégation.

Nombre d'entreprises avaient intensifié les échanges avec le Royaume-Uni avant l'échéance du 31 janvier , date de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen et du rétablissement de formalités douanières, conduisant à une véritable embolie des accès aux plateformes transmanches au cours du mois de décembre. Calais a vécu depuis quatre ans au rythme de la préparation du Brexit. En moyenne, 60.000 passagers et 12.000 camions transitent quotidiennement par son littoral, 70% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE.